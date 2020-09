Monterosso. Nel vivo celebrazioni per San Giovanni Battista

Entrano nel vivo le celebrazioni in onore di San Giovanni Battista a Monterosso Almo. Celebrazioni che, quest’anno, sono caratterizzate dall’emergenza sanitaria. Ma la devozione nei confronti del patrono e protettore del centro montano resta immutata. I fedeli che hanno promosso il “viaggiu scausu”, cioè gli adempimenti di un voto, possono farlo partendo dalla propria abitazione fino alla chiesa di San Giovanni con le torce che saranno sistemate nell’apposito stallo dinanzi all’edificio di culto. All’interno è obbligatorio indossare la mascherina e viene chiesto di arrivare almeno 15 minuti prima della celebrazione mentre il numero massimo dei fedeli accolti in chiesa è di 130 per ogni celebrazione. Domani, mercoledì 2 settembre, sarà celebrata la Giornata degli ammalati con la santa messa delle 20 che sarà presieduta da don Giuseppe Iacono. Subito dopo, alle 21, è prevista l’adorazione eucaristica e la preghiera per gli ammalati. Giovedì 3 settembre, invece, sarà celebrata la giornata dei portatori e dei devoti. In particolare, alle 20 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Marco Diara con la benedizione dei portatori. Venerdì, invece, spazio alla celebrazione della giornata missionaria. Alle 20 la santa messa presieduta da don Fabio Stracquadaini. Alle 21,30, in piazza San Giovanni, un momento d’intrattenimento, in collaborazione con l’amministrazione comunale, con lo spettacolo musicale dell’orchestrina swing “Duetti…lascio?”. Intanto è stata allestita l’illuminazione artistica di piazza San Giovanni curata dalla ditta Novarlux di Novara di Sicilia.

