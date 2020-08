Covid-19. Modica, deceduto lo sciclitano Bruno Ficili

“Un grave lutto per tutti noi – ha commentato il sindaco di Scicli, Enzo Giannone -. E’ morto il cittadino colpito da coronavirus. Pensavo e speravo di non dover più dare notizie come questa; purtroppo non è così – ha scritto -. Questa notte è mancato il cittadino che ieri era stato ricoverato perché contagiato da coronavirus. In questo momento tragico mi sento solo di esprimere tutta la mia vicinanza e il cordoglio alla sua famiglia. Rinviamo alle prossime ore ogni altra considerazione, a partire da quelle sul sistema dei controlli e della prevenzione che, mi pare, sia in sostanza, per scelte dall’alto, venuto meno”.

Il professor Bruno Ficili era noto per il suo impegno internazionale a favore della pace nel mondo. Si era laureato in Pedagogia presso l’Università Cattolica di Milano. Dal 1986, come presidente dell’Associazione Internazionale per l’educazione alla pace, di cui è stato fondatore, ha organizzato in Sicilia, a Siracusa, città in cui viveva e lavorava come dirigente scolastico, convegni internazionali sulla educazione alla pace.