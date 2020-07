Basket. Scrofani nuovo team manager della Passalacqua Ragusa

Alessandro Scrofani è il nuovo team manager della Passalacqua Ragusa. Quarant’anni, ragusano, Alessandro ha fatto tutte le trafile delle giovanili con la Virtus Ragusa, disputando la C2 e la C1 e la B2 a Roma. Da sempre appassionato di basket, per diversi anni ha lavorato nel management e gestione del food e beverage, sviluppando elevate capacità di problem solving: proprio ciò che si richiede ad una figura che fa da tramite tra la squadra e la società. La società iblea, con in testa il presidente Davide Passalacqua, dopo che l’ex direttore sportivo Giovanni Criscione ha deciso di percorrere altre strade separandosi dalla realtà biancoverde, ha individuato in Alessandro la persona giusta. “Sono felicissimo e grato alla famiglia Passalacqua per questa magnifica opportunità e per la fiducia che hanno riposto nei miei confronti – dice il nuovo Team manager biancoverde – Ho già avuto modo di mettermi in contatto con tutte le atlete e non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza all’interno di un gruppo giovane ma altrettanto motivato a far bene. Sarà un anno di transizione per tanti motivi e difficile per le tante incognite che ancora ad oggi ci sono, ma credo che avremo anche la possibilità di poterci togliere qualche sassolino dalle scarpe. Stiamo già lavorando per definire date e tempi per le visite mediche e il raduno che presto ufficializzeremo. Stiamo scalpitando per poter ridare velocemente al nostro meraviglioso pubblico la grinta, la passione e lo spettacolo al quale era abituato. La pallacanestro è uno sport meraviglioso del quale la nostra città non può fare a meno”.

