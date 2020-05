La Tennis Tavolo don Alibrandi Modica promossa in Serie B.

Ora c’è anche l’ufficialità. Il Consiglio Federale della Fitet di martedì 28 aprile 2020, a causa della pandemia da Covid-19, ha decretato la conclusione dei campionati nazionali a squadre, congelando le classifiche al 04 marzo 2020, a sole 3 giornate dalla conclusione naturale dei campionati. In quella data la formazione TT donAlibrandi Modica (composta da Cristian Modica, Mario Savoca, Benedetto Moltisanti e Michele Blanco) si trovava comunque salda al primo posto del girone “R” del campionato nazionale di Serie C1, con 6 punti di vantaggio sulle inseguitrici, a un solo game dalla promozione in B2.

Con la decisione del Consiglio Federale, la formazione modicana nella prossima stagione agonistica approderà quindi in serie B. Un risultato storico per la piccola realtà #giallonera che, dopo aver ottenuto la salvezza all’ultima giornata del campionato di C1 nella stagione 2018/19, quest’anno ha realizzato una cavalcata davvero imponente, ottenendo 10 vittorie su 11 match disputati.

Così Cristian Modica, presidente della società Asd TT Modica e giocatore della neo promossa TT donAlibrandi Modica: «È il punto più alto mai raggiunto dalla nostra società, e di questo siamo ovviamente orgogliosi. Un successo che gratifica tutto il movimento pongistico modicano e ripaga gli sforzi del nostro Mister Michele Blanco, il sostegno degli sponsor che credono nel nostro progetto sportivo e formativo, la vicinanza di tante persone che non ci hanno mai fatto mancare il loro tifo e il loro entusiasmo fin dal 2014, quando si militava in serie D1». Tuttavia, continua Modica: «Sarebbe stupido negare che tale conclusione nessuno di noi se la sarebbe augurata: naturalmente per il fatto di non poter concludere il campionato, a causa di un’epidemia che ha stravolto il nostro Paese e il mondo intero. Ma anche per il fatto che la promozione, fino a inizio marzo, era stata costruita sul campo, avendo noi vinto 10 match su 11 e potendo contare, a 3 giornate dalla fine, su 6 punti di distacco dalle dirette inseguitrici, l’Asd Sportenjoy Allezping e la Top Spin Messina Allianz Assi-Consult, considerate a inizio stagione le favorite per il salto in Serie B».

Non potendo, ovviamente, ora organizzare un momento di festa collettivo e pubblico, in cui condividere il successo della promozione con tutti – amici, bambini, atleti, partner, tecnici e sponsor – in un tripudio festoso di palline, racchette e abbracci, Modica conclude: «A tempo debito, e secondo le modalità consentite, faremo in modo di dare risalto a questo traguardo con una festa o una qualche iniziativa che dia il giusto riconoscimento a questo prestigioso risultato».

Al momento, infatti, la società giallonera si riserva di predisporre un piano di ripresa delle attività ed è in attesa di conoscere dalle autorità preposte le direttive per l’utilizzo delle palestre per gli allenamenti.