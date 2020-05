L’assemblea dei soci della società di gestione dell’aeroporto di Comiso, dopo l’approvazione del bilancio avvenuta già nei giorni scorsi, ha rinnovato oggi il proprio consiglio di amministrazione: cambieranno i due esponenti indicati dal socio pubblico, il Comune di Comiso, con la nomina del nuovo presidente Giuseppe Mistretta e del nuovo consigliere Martina Giudice, mentre restano confermati i componenti indicati dal socio di maggioranza SAC, la Società Aeroporto di Catania, ovvero Salvatore Guastella, Vincenza Privitera e Rosario Dibennardo che mantiene l’incarico di Amministratore Delegato.

“Ringrazio l’assemblea dei soci, in particolare il presidente di Sac Sandro Gambuzza e il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari, e nell’augurare sin d’ora buon lavoro al neo presidente Mistretta e agli altri consiglieri rivolgo un ringraziamento anche al presidente e al consigliere uscenti Silvio Meli e Silvana Tuvè”, commenta l’AD di Soaco Rosario Dibennardo: “Accolgo con piacere la scelta di riconfermare oggi l’incarico che, con sostegno trasversale, mi era stato assegnato appena pochi mesi fa. Già dallo scorso dicembre – aggiunge Dibennardo – abbiamo cominciato un percorso nuovo, mettendo in campo una forte e significativa progettualità: l’obiettivo di tutti è quello di segnare una svolta nel segno del rilancio definitivo dello scalo di Comiso, anche nella logica del più completo e complesso sistema aeroportuale del SudEst. In pochissimo tempo siamo già riusciti a mettere in campo azioni strategiche, dagli accordi sottoscritti per le nuove rotte con Ryanair, Blue Air e Easyjet, all’indispensabile passo avanti sul fronte della continuità territoriale, che potrà compiersi a tutti gli effetti appena l’emergenza Coronavirus finirà. Dopo queste settimane di chiusura forzata dello scalo, potremo infatti riprendere le fila del nostro programma e sono certo che in sinergia col nuovo presidente Mistretta e col supporto dell’intero cda potremo ripartire ancora più rapidamente e decisamente”.

“SAC ha scelto di riconfermare interamente la propria compagine all’interno del cda di Soaco – commenta anche il Presidente di SAC Sandro Gambuzza -, rinnovando assoluta fiducia nel fatto che, in uno spirito di sintonia e collaborazione coi nuovi componenti indicati dal socio pubblico, sarà una compagine capace di condurre l’Aeroporto di Comiso oltre questa fase in cui si stanno subendo le conseguenze della limitata operatività imposta dai decreti governativi. Sono certo che già in queste prossime settimane ci si potrà dedicare in modo fruttuoso a programmare la fase della ripartenza nel modo migliore e con il massimo impegno da parte di tutti, con l’obiettivo di tornare ad attuare pienamente il piano di rilancio dello scalo”.