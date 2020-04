Gene Gnocchi ospite a “Casa Thecreto” su RTM

Giovedì 23 Aprile andrà in onda sulla pagina Facebook di RTM e sul canale YouTube di AlMa Produzioni “Casa Thecreto” il live show di intrattenimento condotto da Max Garrone, Robert Spadaro e Alessia Serena. Ospite della puntata sarà il comico Gene Gnocchi che in diretta racconterà la sua “quarantena”. In questi giorni ha lanciato in rete il suo nuovo personaggio il prof. Ottavio Quarantena consulente matrimoniale e sessuologo che aiuta tutti coloro che gli scrivono a superare il momento che stiamo vivendo con i suoi preziosissimi consigli.

Appuntamento a Giovedì 23 Aprile dalle 19:00 sulla pagina Facebook di RTM e sul canale YouTube di AlMa produzioni con “Casa Thecreto”.