Modalità operative emergenza Coronavirus. Incontro a Vittoria

Riunione operativa a Palazzo Iacono tra i dirigenti del Comune di Vittoria, alla presenza del Commissario straordinario Gaetano D’Erba e del Commissario Straordinario, Filippo Dispenza, collegato in videoconferenza. L’incontro è servito a definire le modalità operative per contrastare l’emergenza Coronavirus. Al Comandante della Polizia Municipale, Cosimo Costa, sono state impartite ulteriori disposizioni per contrastare violazioni a quanto previsto dai DPCM e dalle ordinanze regionali e comunali. È stata ribadita la necessità di permanere nelle proprie abitazioni per evitare inopportuni e pericolosi contatti e quella di far rispettare le norme previste nei suddetti provvedimenti agli esercizi commerciali tuttora aperti. Nel corso dell’incontro, inoltre, sono stati affrontati i temi dell’apertura e chiusura degli esercizi commerciali e la regolamentazione degli orari dei mercati: l’ortofrutticolo di contrada Fanello e il mercato della frutta e della verdura. Nel corso dell’incontro sono stati esaminati anche i pochi casi di intervento riguardanti richieste di assistenza sociale, richiamando ulteriormente il dirigente competente alla massima cura alle necessità dei più bisognosi. Particolare attenzione è stata rivolta al servizio di Protezione Civile e all’organizzazione operativa dell’intervento di igienizzazione e sanificazione delle strade e delle piazze della città di Vittoria, che comincerà questa sera su tutto il territorio comunale.