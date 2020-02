La rissa del 26 gennaio a Modica. Denunciati in tre

La Polizia ha denunciato tre persone, un tunisino e due italiani, che la notte tra il 25 e il 26 gennaio scorso si erano resi protagonisti di una rissa in pieno centro storico.

Un tunisino, da tempo residente a Modica e con regolare permesso di soggiorno, nel corso di una colluttazione con due soggetti, riportava ferite al volto con frattura delle ossa nasali che lo costringevano a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale Maggiore. Una volta dimesso, l’uomo si era presentato presso gli uffici del Commissariato denunciando la patita aggressione, dichiarando di essere stato avvicinato, in Piazza Matteotti da due italiani che, senza alcun motivo, avevamo iniziato a rompere alcune bottiglie di vetro contro la propria autovettura e che uno dei due, armato di una barra di metallo, lo aveva colpito al viso, ferendolo.

Le indagini, immediatamente avviate dagli uomini del Commissariato e la visione delle immagini estrapolate dalle riprese effettuate dalle telecamere cittadine e di alcuni esercizi commerciali nella zona di interesse, consentivano di ricostruire, con dovizia di particolari, l’esatta dinamica dell’accaduto e l’identificazione dell’autore delle lesioni al tunisino, un giovane di 24 anni residente a Modica, noto alle Forze dell’Ordine.

Veniva accertato che in un primo momento la vittima e l’aggressore si erano incontrati nella vicinanze di un bar e che poi si erano spostati in piazza Campailla, dove avvenivano i primi contatti fisici tra i due che culminavano con l’arrivo di un secondo soggetto e il ferimento dello straniero. In particolare, uno dei due italiani riusciva a disarmare il tunisino di una barra in metallo, che aveva nascosto sotto gli abiti, per poi colpirlo al volto con la stessa.

L’attività investigativa, oltre che ricostruire l’satta dinamica dei fatti, ha consentito di accertare che l’episodio di violenza tra i tre soggetti è da ricondurre a contrasti sorti tra persone che gravitano nel mondo dello spaccio di stupefacenti soprattutto nei fine settimana. A conferma di ciò mirate perquisizioni domiciliari hanno consentito, infatti, di rinvenire alcuni grammi di marjuana oltre a bilancini di precisione e strumenti per il confezionamento delle dosi.

A conclusione delle indagini i partecipanti alla rissa sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.