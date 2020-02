Prosegue il monitoraggio degli impianti sportivi di Ragusa

“Il continuo monitoraggio degli impianti sportivi è uno degli impegni che, a Ragusa, ha assunto l’amministrazione comunale retta dal sindaco Cassì sin dal momento del suo insediamento. Un monitoraggio che, adesso, con ancora maggiore attenzione, sarà curato dall’assessore delegato, Eugenia Spata, a cui, come maggioranza, siamo pronti a fornire tutto il nostro sostegno per risolvere le numerose problematiche che, sulla questione, si registrano, com’è ovvio che sia, periodicamente”. A dirlo è il consigliere comunale della lista CasSìndaco Daniele Vitale che, così come in passato, proseguirà la sua azione di rilevazione delle varie esigenze di tutto il mondo sportivo cittadino, impiantistica compresa. “In questo senso – continua Vitale – il fatto che sia stato adottato, di recente, il provvedimento per la manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione del terreno di gioco del Palaminardi testimonia come l’attenzione dell’amministrazione comunale sia sempre ai massimi livelli, compatibilmente con gli investimenti che in questo ambito è possibile effettuare sulla base delle disponibilità di bilancio. I riflettori continueranno ad essere puntati su tutti gli impianti sportivi di cui è dotata la nostra città che, da questo punto di vista, può vantare un numero eccezionale di strutture. E, anche per questo, fare in modo che gli stessi continuino ad essere sempre funzionali è un impegno pesante e non da poco che, però, l’amministrazione comunale sta cercando di portare avanti nella maniera migliore”.