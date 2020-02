Il Santa Croce calcio supera l’Enna e riprende a volare

L’ottava rete in campionato del “tanghero” Ariel Reinero regala la prima vittoria del 2020 alla squadra del “Cigno” che così smuove la classifica. Una vittoria tanto sofferta, quanto importante per i ragazzi di Gaetano Lucenti che contro un Enna ben messo in campo erano riusciti a passare in vantaggio meritatamente con la splendida rete dell’ariete argentino, ma, sono riusciti a complicarsi la vita grazie all’ingenua espulsione di Angelo Gravina. Gli ultimi venti minuti di gioco sono stati impegnativi con i biancazzurri che hanno sofferto più del dovuto, ma, sono riusciti lo stesso a portare in porto una vittoria importante per il proseguo del campionato. Il Santa Croce comunque, per una buona ora di gara è stato superiore agli avversari, proponendo, nonostante le brutte condizioni del terreno di gioco, buone giocate e alcune importanti occasioni da rete. Sugli scudi naturalmente il “bomber” argentino Ariel Reinero che è stato il match winner, ma, buona anche la prestazione di Ferraù, Floridia, Di Rosa e dell’intero reparto difensivo che ha arginato ogni velleità dell’Enna. A fine gara l’analisi schietta del tecnico biancazzurro:

“È stata una partita delicata che i ragazzi hanno giocato con la giusta dedizione. Commentava a fine gara Gaetano Lucenti – Abbiamo affrontato una squadra con l’acqua alla gola, alla ricerca di punti salvezza, ma, che oggi giocando una gara attendista e accorta, ha cercato di sfruttare ogni nostro errore. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa e siamo riusciti a passare in vantaggio meritatamente, ma, l’espulsione di Gravina ci ha condizionato e ha dato maggior vigore all’Enna. Alla fine siamo stati bravi a mantenere il vantaggio e abbiamo conquistato una vittoria importante che ci voleva perché arrivavamo da un periodo particolare e sfortunato. Adesso bisognerà ricaricare le batterie perché ci attende un’altra gara difficile contro lo Sporting Pedara che come l’Enna è alla ricerca di punti per la salvezza. Giocheremo in un campo in terra battuta che ci metterà in difficoltà, ma, noi dovremo fare in modo di dare continuità ai risultati positivi conquistati in queste due ultime giornate di campionato. In settimana lavoreremo in quest’ottica e recupereremo anche Ciccio Leone che sarà un’arma in più per poter fare bene domenica contro il Pedara”.