Raccolta rifiuti a Vittoria, lunedì stop all’organico

Non esporre la frazione umida/organica nella serata di domenica per la raccolta del lunedì a Vittoria. L’impossibilità di raccogliere il rifiuto non dipende in alcun modo dall’Amministrazione, essendo determinata dal raggiungimento dei quantitativi settimanali contingentati dagli impianti di compostaggio, oltre che da contingenti problemi all’impianto RACO di Belpasso. La raccolta della frazione umida/organica sarà effettuata regolarmente nella giornata di giovedì prossimo.

L’Amministrazione si scusa per il disservizio non imputabile all’ organizzazione diretta del sistema di raccolta e smaltimento rifiuti e fa appello alla cittadinanza per una proficua collaborazione in modo da evitare ulteriori disagi.