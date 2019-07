Convenzione Ministero Giustizia/Regione Sicilia (Tribunali di Mistretta, Modica e Nicosia). Riceviamo e pubblichiamo

Apprendo dal Collega Presidente del Comitato, che dell’incontro in Ministero con il rappresentante del Governo siciliano, ai fini della stipula della convenzione ex art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 155/2012, fino a stamane sollecitato, potrà parlarsene, probabilmente, solo a settembre 2019. Rilevo che buona norma di educazione istituzionale avrebbe imposto la cortesia di un riscontro, non tanto a me, quanto all’Assessore On.le Grasso che, in rappresentanza di quel Governo, ha per ben quattro volte chiesto fissarsi l’incontro senza essere stata mai raggiunta da alcuna nota. Ribadisco che il Ministero sarebbe chiamato, nel caso in questione, solo ad autorizzare il Governo regionale, con tutte le spese a carico dello stesso, per l’utilizzo delle strutture giudiziarie soppresse in favore dei Tribunali accorpanti. Segnalo che l’inerzia del Ministero ha già prodotto la perdita delle somme impegnate dalla Regione Sicilia per l’anno 2018 in favore dei Tribunali di Mistretta, Modica e Nicosia, ed è verosimile lo stesso esito per il corrente anno 2019. Contesto infine, pur riconoscendo i numerosi e gravosi impegni del Ministro, che non si riesca, a quattro mesi dall’incontro del 19 marzo2019, a fissare una data per un incontro dai contenuti scontati! Mi sa che ci sia disponibilità a lavorare solo sulle emergenze estreme, alle quali vorremmo fortemente sottrarci. Valuterà l’Assemblea.