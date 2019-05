Un programma come sempre molto articolato. Per fare ammirare ai partecipanti le bellezze paesaggistiche degli Iblei. Oltre alle caratteristiche più sorprendenti di questo territorio. La quindicesima edizione di “Motostoriche nel barocco ibleo” è pronta a decollare. La kermesse si terrà sabato 25 e domenica 26 maggio ed è promossa dal Veteran Car Club Ibleo. L’accoglienza ai partecipanti, molti provenienti anche da fuori Sicilia, tra cui una ventina di equipaggi maltesi, sarà garantita venerdì 24 maggio alle 18 all’hotel Poggio del Sole, sulla Sp. 25 Ragusa mare. Alle 20 il trasferimento in autobus storico per una cena tipica iblea. Il giorno successivo, alle 8,30, gli equipaggi si raduneranno a Poggio del Sole per il via vero e proprio alla kermesse. Alle 9 la partenza con le moto storiche che transiteranno per Giubiliana, Ragusa, la frazione rurale di San Giacomo. Quindi saranno raggiunte le cittadine che sorgono sui Monti Iblei di Buscemi e Ferla. Alle 11 è prevista una visita culturale. Alle 13 il pranzo presso un agriturismo della zona. Alle 16 il gruppo partirà per dirigersi verso Buccheri, quindi transito per Monterosso, Giarratana, il passaggio a Ragusa Ibla e il rientro in hotel dove si terrà la cena. Domenica 26 maggio, alle 9,30 è in programma la partenza per Santa Croce da dove poi si raggiungerà Punta Secca e qui sarà possibile ammirare la casa di Montalbano. Quindi, ci si sposterà lungo Marina di Ragusa e si sosterà al porto turistico. La partenza da questo luogo è prevista verso mezzogiorno mentre alle 13 si terrà il pranzo al ristorante Corte di bacco dove sarà effettuata la premiazione. Alle 15,30 il rientro in hotel, i saluti e il commiato. Sono ammessi un massimo di settanta motocicli in possesso di certificato di identità Asi, costruiti entro il 1970, in regola con il Codice della strada. E’ obbligatorio l’uso del casco di protezione omologato secondo le leggi in vigore. L’iniziativa è stata avviata in collaborazione con i Comuni di Ragusa e Ferla oltre che con il comando provinciale dell’Arma dei carabinieri.