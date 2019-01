Calcio giovanile. Adriano Di Mari della Sportispica convocato in selezione dal Genoa

Soddisfazioni per la società Sportispica Soccer School per la convocazione del giovane Adriano Di Mari, anno 2006, da parte del Genoa.

Tutto è iniziato nei giorni 22/23 di dicembre a Licata, nell’ambito del torneo delle società affiliate Genoa Cfc in Sicilia. Il giovane Ispicese è stato notato dall’osservatore per la Sicilia Tonino Pinto in presenza del Direttore generale responsabile delle affiliate di tutta Italia, Emanuele Crespi.

Tra i tanti ragazzi presenti, in questa occasione, si sono messi in evidenza due giocatori, Di Mari (Ispica) e Massarelli (Catania) che hanno suscitato l’interesse dei responsabili del Genoa. Entrambi sono stati convocati per il prestigioso torneo Costa Gaia di Alcamo, appunto nelle file dei pari età della società ligure.

Agli ordini di mister Matteo Rossi, Adriano Di Mari ha esordito alla grande mostrando il suo grande talento segnando più volte, durante i quattro giorni del torneo acquisendo la mentalità di una società che milita in serie A.