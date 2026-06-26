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Politica | santa croce camerina

Santa Croce Camerina, Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica: confermato il trend positivo sul territorio

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Santa Croce Camerina, 26 giugno 2026 Un calo drastico dei reati, ma anche la consapevolezza che non bisogna abbassare la guardia sui fenomeni di degrado che colpiscono alcune aree specifiche del centro urbano. È questo il focus emerso durante la seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi presso la Prefettura di Ragusa. L’incontro è stato convocato a seguito di una precisa richiesta avanzata dal sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino, intenzionato a fare un punto dettagliato sullo stato del territorio e a pianificare le prossime mosse per garantire la massima vivibilità ai propri cittadini.

I dati emersi durante il monitoraggio complessivo parlano chiaro e descrivono un trend nettamente positivo: nell’ultimo triennio, infatti, i reati sul territorio comunale hanno registrato una contrazione di circa il 23%. Un risultato significativo, frutto sia del costante presidio delle Forze dell’Ordine sia delle numerose iniziative messe in campo direttamente dall’Amministrazione comunale.

Tra gli investimenti e i progetti attuati dal Comune spiccano gli oltre 347 mila euro destinati al potenziamento della videosorveglianza e l’attivazione del protocollo “Mille Occhi sulla Città”, che consente di avvalersi della vigilanza privata per il pattugliamento nelle ore notturne. A questi si aggiungono il rafforzamento dell’organico della Polizia Locale, i controlli mirati sulle residenze e le attività sul campo della Squadra di Tutela del Territorio.

Nonostante il quadro statistico favorevole, il sindaco Dimartino ha voluto farsi portavoce delle segnalazioni e delle preoccupazioni raccolte direttamente tra la cittadinanza, evidenziando alcune criticità legate a fenomeni di degrado urbano che ancora interessano determinate zone sensibili della città.

La risposta delle istituzioni non si è fatta attendere. Dal vertice è emersa la massima disponibilità da parte del Questore per una programmazione immediata di interventi mirati. Inoltre, per monitorare l’efficacia delle misure e l’evoluzione della situazione, è già stato calendarizzato un tavolo tecnico che pianificherà le azioni sul campo e verificherà i successivi riscontri.

Il sindaco Peppe Dimartino ha espresso profonda gratitudine verso il Prefetto, Tania Giallongo, il Questore di Ragusa, Salvatore Fazzino, il Comandante provinciale dei Carabinieri, Carmine Rosciano, e il Comandante della Guardia di Finanza, Walter Mela, sottolineando come la sinergia e il confronto costante tra istituzioni rimangano l’unica strada percorribile per elevare gli standard di sicurezza e migliorare la qualità della vita della comunità camerinense.

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