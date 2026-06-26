Santa Croce Camerina, Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica: confermato il trend positivo sul territorio

Santa Croce Camerina, 26 giugno 2026 – Un calo drastico dei reati, ma anche la consapevolezza che non bisogna abbassare la guardia sui fenomeni di degrado che colpiscono alcune aree specifiche del centro urbano. È questo il focus emerso durante la seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi presso la Prefettura di Ragusa. L’incontro è stato convocato a seguito di una precisa richiesta avanzata dal sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino, intenzionato a fare un punto dettagliato sullo stato del territorio e a pianificare le prossime mosse per garantire la massima vivibilità ai propri cittadini.
I dati emersi durante il monitoraggio complessivo parlano chiaro e descrivono un trend nettamente positivo: nell’ultimo triennio, infatti, i reati sul territorio comunale hanno registrato una contrazione di circa il 23%. Un risultato significativo, frutto sia del costante presidio delle Forze dell’Ordine sia delle numerose iniziative messe in campo direttamente dall’Amministrazione comunale.
Tra gli investimenti e i progetti attuati dal Comune spiccano gli oltre 347 mila euro destinati al potenziamento della videosorveglianza e l’attivazione del protocollo “Mille Occhi sulla Città”, che consente di avvalersi della vigilanza privata per il pattugliamento nelle ore notturne. A questi si aggiungono il rafforzamento dell’organico della Polizia Locale, i controlli mirati sulle residenze e le attività sul campo della Squadra di Tutela del Territorio.
Nonostante il quadro statistico favorevole, il sindaco Dimartino ha voluto farsi portavoce delle segnalazioni e delle preoccupazioni raccolte direttamente tra la cittadinanza, evidenziando alcune criticità legate a fenomeni di degrado urbano che ancora interessano determinate zone sensibili della città.
La risposta delle istituzioni non si è fatta attendere. Dal vertice è emersa la massima disponibilità da parte del Questore per una programmazione immediata di interventi mirati. Inoltre, per monitorare l’efficacia delle misure e l’evoluzione della situazione, è già stato calendarizzato un tavolo tecnico che pianificherà le azioni sul campo e verificherà i successivi riscontri.
Il sindaco Peppe Dimartino ha espresso profonda gratitudine verso il Prefetto, Tania Giallongo, il Questore di Ragusa, Salvatore Fazzino, il Comandante provinciale dei Carabinieri, Carmine Rosciano, e il Comandante della Guardia di Finanza, Walter Mela, sottolineando come la sinergia e il confronto costante tra istituzioni rimangano l’unica strada percorribile per elevare gli standard di sicurezza e migliorare la qualità della vita della comunità camerinense.