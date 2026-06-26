Santa Croce Camerina, Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica: confermato il trend positivo sul territorio

Santa Croce Camerina, 26 giugno 2026 – Un calo drastico dei reati, ma anche la consapevolezza che non bisogna abbassare la guardia sui fenomeni di degrado che colpiscono alcune aree specifiche del centro urbano. È questo il focus emerso durante la seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi presso la Prefettura di Ragusa. L’incontro è stato convocato a seguito di una precisa richiesta avanzata dal sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino, intenzionato a fare un punto dettagliato sullo stato del territorio e a pianificare le prossime mosse per garantire la massima vivibilità ai propri cittadini.

Salva