Benvenuta Estate al centro sociale di Frigintini

Modica, 26 giugno 2026 – Una serata all’insegna della spensieratezza, del ballo e della buona cucina è quella vissuta dai soci del centro sociale comunale polivalente di Frigintini. Oltre 200 partecipanti coordinati come sempre dall’assistente sociale Giovanna Stracquadanio, che hanno partecipato alla festa di benvenuta all’estate organizzata presso Le Magnolie. Durante la serata la musica e il ballo in particolare sono stati protagonisti grazie a Dino Migliorisi e ai ballerini della sua scuola, alcuni dei quali sono proprio soci del Centro Sociale. Il ballo non è l’unica attività organizzata dalla dott.ssa Stracquadanio visto che tutti i soci partecipano regolarmente ai vari corsi di movimento dolce, cucina delle tradizioni, lingua inglese. Per non parlare delle innumerevoli gite che hanno portato gli anziani frequentanti in giro per l’Italia e in Europa. Da Parigi a Lourdes passando per Roma, Abano Terme, S.Giovanni Rotondo, Costa Amalfitana, solo per citarne alcune. La voglia di vivere e la voglia di divertirsi non mancano di certo ai soci del centro di Frigintini, l’estate è anche la loro stagione e quindi “benvenuta estate”!

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