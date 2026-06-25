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Politica | Ragusa

Visite ambulatoriali oculistica a Ragusa. Tanti disagi denunciati dagli utenti

La Consigliera Caruso scrive ai vertici dell'Asp iblea
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Ragusa, 25 giugno 2026 – Il disagio vissuto in queste ore da numerosi cittadini presso il reparto di Oculistica dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa arriva all’attenzione dell’Azienda sanitaria provinciale attraverso un intervento formale della consigliera comunale Rossana Caruso, che ha scritto al direttore generale dell’Asp, Giuseppe Drago, per segnalare le criticità riscontrate e chiedere un incontro istituzionale.

Secondo quanto riferito dagli utenti presenti, le modalità organizzative adottate per l’accettazione e la gestione delle visite specialistiche ambulatoriali avrebbero comportato tempi di attesa molto lunghi, con cittadini costretti a consegnare la documentazione su una scrivania e ad attendere la chiamata senza indicazioni chiare sui tempi necessari per accedere alle prestazioni. Una situazione resa ancora più difficile dalle alte temperature di questi giorni, che hanno creato condizioni di forte disagio, soprattutto per le persone più fragili o con patologie.

Tra le testimonianze raccolte dalla consigliera, anche quella di un utente che, dopo oltre due ore di attesa e nonostante problemi di salute, aveva manifestato l’intenzione di rinunciare alla visita. Alcuni cittadini avrebbero inoltre chiesto informazioni sulle modalità per presentare un reclamo formale, ricevendo gli indirizzi e-mail dedicati.

Nel suo intervento, Caruso tiene a precisare che la segnalazione non è rivolta contro il personale sanitario, il cui impegno quotidiano viene definito “pienamente riconosciuto e apprezzato”. L’obiettivo, sottolinea, è quello di farsi portavoce del disagio dei cittadini e contribuire, in spirito di collaborazione istituzionale, a individuare soluzioni organizzative più adeguate.

La consigliera evidenzia come l’arrivo dell’estate e delle temperature elevate imponga una riflessione urgente sulle modalità di gestione delle attese, affinché siano garantite condizioni rispettose della dignità e della salute degli utenti. Per questo motivo, Caruso chiede al direttore generale la disponibilità a un incontro per approfondire le criticità segnalate e valutare possibili interventi migliorativi.

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