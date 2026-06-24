Lunedì 29 giugno alle 12 la presentazione della monografia sull’incidenza dei tumori in provincia di Ragusa

Ragusa, 24 guugno 2026 – Sarà presentata lunedì 29 giugno, alle ore 12, nella Sala “Russo-Armenia” della sede della Direzione generale dell’ASP, la monografia del Registro Tumori di Ragusa dal titolo “L’incidenza dei tumori in provincia di Ragusa-Caltanissetta 2015-2019”.

All’incontro, aperto agli organi di stampa, prenderanno parte la Direzione strategica dell’Azienda Sanitaria, le autorità istituzionali e i rappresentanti del Registro Tumori, diretto dal dottor Giuseppe Cascone.

La pubblicazione offre un quadro epidemiologico aggiornato sulle principali neoplasie nella popolazione residente nei territori di Ragusa e Caltanissetta. Il lavoro, basato su dati raccolti in modo continuativo e validati secondo standard nazionali e internazionali, consente di analizzare l’incidenza, la mortalità e la sopravvivenza, con attenzione alle differenze per sesso ed età e alla distribuzione geografica delle patologie tumorali.

La monografia rappresenta uno strumento utile per orientare la programmazione sanitaria, rafforzare le strategie di prevenzione e migliorare i percorsi diagnostico-terapeutici. Nel corso della presentazione saranno illustrati i principali elementi emersi dall’analisi relativa al periodo 2015-2019, integrata da un aggiornamento al 2022 sulle cinque sedi tumorali a maggiore frequenza.

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