Intervento della squadra S.A.F. a Scicli: salvato un uomo scivolato in una scarpata

SCICLI, 23 Giugno 2026 – Momenti di apprensione ma a lieto fine, nelle scorse ore a Scicli, dove si è reso necessario un delicato intervento di soccorso nei pressi della stazione ferroviaria. Un uomo, di un’età stimata tra i 50 e i 60 anni, è rimasto vittima di una brutta caduta, scivolando nella profonda scarpata che costeggia l’area dei binari.

A far scattare l’allarme sono stati i Carabinieri della locale tenenza che, una volta giunti sul posto e constatata la gravità della situazione, hanno immediatamente richiesto il supporto specialistico dei Vigili del Fuoco. La conformazione del terreno, particolarmente impervia, scoscesa e resa insidiosa dalla vegetazione, ha infatti impedito al malcapitato di risalire autonomamente, bloccandolo sul fondo del dirupo.

Considerate le oggettive difficoltà logistiche, il comando dei Vigili del Fuoco ha inviato sul posto il nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale), una squadra d’élite addestrata specificamente per operare in ambienti impervi e scenari complessi. I soccorritori si sono calati nella scarpata con tecniche speleo-alpinistiche, raggiungendo l’uomo e accertandosi subito delle sue condizioni.

Dopo averlo messo in sicurezza e immobilizzato su una barella idonea al trasporto in verticale, gli operatori hanno avviato le manovre di risalita. Grazie alla precisione delle manovre e alla sinergia tra le forze in campo, l’uomo è stato riportato in superficie sano e salvo. Ad attenderlo sul ciglio della strada c’era il personale sanitario del 118, a cui il ferito è stato affidato per i controlli e le cure del caso. L’operazione si è conclusa con il totale successo dei soccorsi e il ripristino della sicurezza nell’area ferroviaria.

foto Franco Assenza

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