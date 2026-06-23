Fermo, sabato si svolgerà il MAINFEST- Quarta edizione

Fermo, 23 giugno 2026 – Sabato 27 giugno si svolgerà la quarta edizione del Mainfest, il memorial Alessio Mainquà, scomparso prematuramente nel 2022.

Per questa edizione sono previsti dj set, stand up comedy, rock party e area food e beverage.

Gli organizzatori hanno pensato, organizzato e realizzato gadget appositamente per l’evento, e sono prontissimi per questa manifestazione, che coinvolge grandi e piccini.

Il Mainfest- Memorial Alessio Mainquà- prenderà il via ufficialmente sabato alle ore 19.00, presso il piazzale del Monterone a Fermo (FM), stesso posto delle edizioni precedenti, di fronte al Bar Emilio.

Le band si esibiranno a rotazione; qui di seguito il programma completo:

Dj DirtyOne H 19.00, in cui è previsto dj set- rare grooves & modern beats, soul, funk, electro

Stand Up Comedy “I Figli”- Peppe Balilli H 21.00

Stand Up Comedy “La Bibbia, le nuove generazioni” e “Il Judebox Intellettuale”- Kevin Pizzi e Andrea Giacobbi, H 21.30

Rock Party- Public House, H 22.30

Un aspetto molto importante è che il ricavato del MAINFEST andrà totalmente in beneficenza.

Gli organizzatori ringraziano Caffè Emilio e Contrada Campolege per la collaborazione.

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