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Attualità | Pozzallo

La Guardia Costiera di Pozzallo a supporto della VI Giornata Iblea ANMIL.

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Nell’ambito della VI Giornata Iblea, organizzata dalla sede ANMIL di Ragusa, si è svolta una traversata a nuoto da Punta Secca fino a Marina di Ragusa, effettuata dall’atleta paralimpico Andrea Lanari, iniziativa finalizzata a promuovere i valori della sicurezza, della resilienza e del superamento delle difficoltà.
La Guardia Costiera di Pozzallo ha assicurato il proprio supporto all’evento, sia in mare che a terra, garantendo assistenza nelle fasi di partenza, durante la traversata e all’arrivo dell’atleta, contribuendo al regolare e sicuro svolgimento della manifestazione insieme al presidio di protezione civile di Marina di Ragusa.
L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per richiamare l’attenzione sui temi della prevenzione, della sicurezza e della capacità di affrontare e
superare le sfide, attraverso l’esempio concreto dello sport e della determinazione personale. La Capitaneria di porto di Pozzallo esprime il proprio apprezzamento agli organizzatori e ad Andrea Lanari per il significativo messaggio trasmesso alla collettività, dimostrando come la forza di volontà e la perseveranza possano trasformarsi in un esempio positivo per l’intera comunità.

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