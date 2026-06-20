Pozzallo. Nessuna interruzione elettrica nel giorno di San Giovanni Battista

POZZALLO, 20 Giugno 2026 – Non ci sarà l’interruzione di energia elettrica nella zona di via Mazzini e dintorni, nella giornata del 24 giugno 2026.

La preannunciata interruzione di energia elettrica da parte dell’Enel, nella giornata del 24 giugno 2026, sarà rinviata a data da destinarsi.

Nella giornata di ieri, appresa la notizia, la Dirigente della Polizia Municipale, Emilia Pluchinotta, ha manifestato ai vertici dell’Enel, su indicazione dell’Amministrazione Comunale, l’assoluta inopportunità di interrompere l’erogazione di energia elettrica nell’importante giornata del 24 giugno, festa di San Giovanni Battista, co-patrono della città di Pozzallo.

In data odierna, la dirigenza dell’Enel ha comunicato ufficialmente la decisione al Comune di Pozzallo. Così, in una nota ufficiale comparsa sulla pagina Facebook del Comune di Pozzallo.

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