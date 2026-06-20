  • 20 Giugno 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 20 Giugno 2026 -
Attualità | Pozzallo

Pozzallo. Nessuna interruzione elettrica nel giorno di San Giovanni Battista

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 20 Giugno 2026 – Non ci sarà l’interruzione di energia elettrica nella zona di via Mazzini e dintorni, nella giornata del 24 giugno 2026.
La preannunciata interruzione di energia elettrica da parte dell’Enel, nella giornata del 24 giugno 2026, sarà rinviata a data da destinarsi.
Nella giornata di ieri, appresa la notizia, la Dirigente della Polizia Municipale, Emilia Pluchinotta, ha manifestato ai vertici dell’Enel, su indicazione dell’Amministrazione Comunale, l’assoluta inopportunità di interrompere l’erogazione di energia elettrica nell’importante giornata del 24 giugno, festa di San Giovanni Battista, co-patrono della città di Pozzallo.
In data odierna, la dirigenza dell’Enel ha comunicato ufficialmente la decisione al Comune di Pozzallo. Così, in una nota ufficiale comparsa sulla pagina Facebook del Comune di Pozzallo.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube