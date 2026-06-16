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Attualità | Monterosso Almo

Monterosso Almo. Al via i festeggiamenti per la Natività di San Giovanni Battista. Fercolo restaurato e ottavario fino al 24 giugno

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Monterosso Almo, 16 giugno 2026 – Hanno preso ufficialmente il via ieri sera i solenni festeggiamenti per la Natività di San Giovanni Battista, patrono e protettore di Monterosso Almo. L’apertura è stata annunciata dal suono delle campane di tutte le chiese e da ventuno colpi a cannone.
Alle 19.30 si è tenuta la presentazione del restauro del fercolo del santo patrono. Sono intervenuti il restauratore Sebastiano Patanè, l’onorevole Giorgio Assenza e il sovrintendente di Ragusa Antonino De Marco. Ha moderato il professore e storico Angelo Schembari. A seguire, la santa messa per i maturandi celebrata dal sacerdote Giovanni Piccione ha riunito tanti giovani e tante famiglie in preghiera. La serata si è conclusa con la reposizione del fercolo restaurato e del simulacro sull’altare maggiore.
Da oggi, martedì 16 giugno, entra nel vivo l’ottavario: Rosario e coroncina ai Santi Patroni alle 19.30, celebrazione eucaristica alle 20 presieduta dal sacerdote Johns Avuppadan per la Giornata dei portatori. Mercoledì 17 giugno sarà dedicato ai fidanzati e alle giovani coppie, con la messa delle 20 presieduta da fra’ Lorenzo Iacono. Giovedì 18 giugno Giornata di preghiera per le missioni con il sacerdote Giuseppe Russelli. Venerdì 19 giugno Giornata degli ammalati: messa alle 20 con il vicario foraneo Graziano Martorana e Lectio Divina alle 21 guidata da don Salvatore Giaquinta.
Le celebrazioni proseguiranno nei giorni successivi fino alla solennità di mercoledì 24 giugno, quando Monterosso Almo renderà omaggio al patrono con la tradizionale ostensione della reliquia.

Nelle foto alcuni momenti della presentazione del restauro del fercolo del Santo Patrono.

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