Confcommercio Vittoria ha incontrato la presidente del Libero consorzio

Vittoria, 16 giugno 2026 – Confcommercio Vittoria e Confcommercio Comiso hanno incontrato la presidente del Libero consorzio comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, per un confronto definito da tutti “utile, concreto e orientato allo sviluppo”. Al tavolo erano presenti, per Confcommercio Vittoria, il presidente Gregorio Lenzo, il vicepresidente provinciale Salvatore Guastella e le componenti del direttivo Arianna Serena e Daria Miccichè; per Confcommercio Comiso il presidente sezionale Orazio Nannaro. C’era anche il presidente provinciale e regionale di Confcommercio, Gianluca Manenti.

L’incontro ha permesso di approfondire le opportunità legate al turismo delle radici, al turismo enogastronomico e alla valorizzazione delle eccellenze locali, considerati asset fondamentali per rafforzare l’identità dei territori iblei e generare nuova economia. Un focus particolare è stato dedicato all’area di Kamarina e al collegamento con Scoglitti, tema ritenuto decisivo per il futuro turistico della fascia costiera. Dopo anni di interlocuzioni tra enti e istituzioni, è stato definito il progetto del ponte ciclopedonale, che consentirà il transito di mezzi turistici elettrici, oltre che – in caso di necessità – dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine. “Il ponte è un’opera che aspettavamo da tempo – afferma il presidente sezionale di Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo –. Non solo ricuce un legame storico tra Scoglitti e Kamarina, ma rappresenta un’infrastruttura moderna, sostenibile e strategica per il turismo. È un investimento sulla nostra identità e sulla capacità del territorio di accogliere e crescere”.

Accanto al ponte, Confcommercio ha ribadito l’urgenza della riqualificazione della via della Fratellanza, già al centro di precedenti confronti istituzionali e per la quale erano state individuate risorse dedicate. Si tratta di un intervento complementare al ponte, indispensabile per rendere pienamente fruibile anche al traffico veicolare il collegamento tra Scoglitti e l’area archeologica. La presidente Schembari ha illustrato lo stato dell’iter amministrativo, spiegando che la strada – attualmente privata – deve essere acquisita al patrimonio del Comune di Vittoria prima di poter avviare i lavori. Un passaggio che richiede l’approvazione del Consiglio comunale. “Ci auguriamo che il Consiglio possa procedere rapidamente – aggiunge Lenzo –. La via della Fratellanza è un’opera che serve al territorio, non a una parte politica. È un’infrastruttura che migliora la viabilità, sostiene le imprese e facilita l’accesso ai siti culturali”.

Il presidente provinciale e regionale di Confcommercio, Gianluca Manenti, sottolinea come il territorio ibleo disponga di risorse straordinarie, ma abbia bisogno di infrastrutture adeguate al fine di valorizzarle: “Il pescato locale, l’enogastronomia, i vini, le tradizioni, il patrimonio culturale e paesaggistico sono un capitale unico. Ma senza collegamenti efficienti rischiamo di non coglierne appieno il potenziale. Il ponte e la via della Fratellanza sono due tasselli fondamentali di una visione più ampia che riguarda mobilità, turismo e qualità della vita. Confcommercio continuerà a fare la propria parte come corpo intermedio, favorendo il dialogo tra istituzioni, imprese e comunità”.

Confcommercio esprime fiducia affinché il Consiglio comunale di Vittoria possa sostenere l’acquisizione della via della Fratellanza “nell’interesse esclusivo del territorio”, permettendo di avviare un intervento atteso da anni e considerato essenziale per la competitività della fascia costiera. Se il ponte richiederà tempi tecnici più lunghi, la riqualificazione della strada può rappresentare già nel breve periodo un primo risultato concreto verso una migliore accessibilità dell’area di Scoglitti e Kamarina. La delegazione di Confcommercio ha ringraziato la presidente Schembari per la disponibilità e l’attenzione riservata alle istanze del territorio. Dall’incontro è emersa una volontà comune: proseguire lungo un percorso di collaborazione istituzionale capace di trasformare le potenzialità della provincia iblea in opportunità reali di sviluppo, crescita e valorizzazione.

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