A Marina di Ragusa domenica prossima la Stramarina 12k

Ragusa, 16 giugno 2026 – Marina di Ragusa si prepara ad accogliere la Stramarina 12k, una manifestazione podistica nata con l’obiettivo di coinvolgere l’intero litorale ibleo in una giornata dedicata al movimento, al benessere e alla socializzazione.

Organizzata dall’ASD Corpo in Movimento con il patrocinio del Comune di Ragusa, l’evento si terrà domenica 21 giugno con partenza da Piazza Duca degli Abruzzi. L’appuntamento per atleti e partecipanti è fissato alle ore 7:30 presso la stessa piazza per ritirare la pettorina con il numero per partecipare alla gara.

Il percorso di 12 km si svilupperà lungo la pista ciclabile e i tratti più panoramici del litorale, offrendo a tutti la possibilità di godere delle bellezze naturalistiche di Marina di Ragusa. Uno degli elementi distintivi della Stramarina 12K è la possibilità di scegliere se correre o camminare, consentendo la partecipazione di chiunque, indipendentemente dall’età (alla gara possono partecipare solo atleti maggiorenni, mentre alla camminata, essendo ludico motoria, potrà partecipare chiunque vuole godersi una bellissima mattinata di sport). L’iniziativa promuove uno stile di vita sano e inclusivo, mettendo al centro il valore del movimento come forma di benessere e socialità. La Stramarina 12 K è inoltre aperta a tutte le associazioni della provincia che desiderano aderire, partecipando a una giornata di sport, divertimento e condivisione.

L’arrivo è previsto sempre a Piazza Duca degli Abruzzi, dove la mattinata proseguirà con la premiazione e il ristoro offerto dall’organizzazione, trasformando la manifestazione in una festa della comunità, ideale per condividere lo spirito sportivo nel primo giorno del solstizio d’estate.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare i numeri 0932 1878999 / 351 1623384 o via e-mail: infocorpoinmovimento@gmail

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