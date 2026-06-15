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Ragusa. Oggi la Diocesi accompagna studenti e docenti agli esami con una messa dei Maturandi e dei Professori

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Ragusa, 15 giugno 2026 – Oggi 15 giugno torna la “Messa dei Maturandi e dei Professori”, l’appuntamento promosso dalla Diocesi di Ragusa attraverso il Servizio per la Pastorale dei Giovani. Studenti, insegnanti e famiglie si ritroveranno nelle diverse parrocchie del territorio per affidare al Signore il tempo degli esami, con le sue attese, fatiche e speranze. Un momento di preghiera e incoraggiamento, che ricorda come il percorso scolastico sia anche crescita personale e comunitaria. La celebrazione vuole essere un gesto di attenzione verso i maturandi, alle prese con una delle prime prove importanti della vita, e un riconoscimento al lavoro quotidiano dei docenti.
Le celebrazioni si terranno con orari differenziati:
– Acate – ore 19.00
– Comiso, Chiesa San Biagio – ore 19.00
– Chiaramonte Gulfi, Chiesa San Vito – ore 19.30
– Giarratana – ore 19.00
– Marina di Ragusa – ore 19.00
– Monterosso Almo – ore 20.00
– Pedalino – ore 8.30
– Ragusa, Chiesa Sacro Cuore – ore 19.00
– Vittoria, Santa Maria Goretti – ore 19.00
In un tempo segnato da incertezze e cambiamenti per la scuola, l’iniziativa vuole essere un segno di fiducia e vicinanza. Ogni talento, sogno e fatica può diventare occasione di crescita se vissuto con responsabilità e speranza.

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