Scicli, il consigliere Puglisi incalza l’Amministrazione su spiagge e stagione estiva: arrivano le risposte

Scicli, 11 giugno 2026 – Pulizia delle spiagge, installazione delle pedane per l’accesso al mare e programmazione degli eventi estivi. Sono questi i temi al centro dell’intervento del consigliere comunale Giuseppe Puglisi, esponente della lista “Libertà Popolare”, che nelle scorse settimane aveva raccolto le segnalazioni di cittadini e turisti preoccupati per i ritardi nella preparazione della stagione estiva. Puglisi ha chiesto formalmente chiarimenti al sindaco e agli assessori competenti, sollecitando risposte su alcune criticità segnalate soprattutto nelle borgate marinare. In particolare, erano state evidenziate la presenza di spiagge ancora non adeguatamente pulite, l’assenza delle pedane per facilitare l’accesso al mare e la mancanza di un calendario ufficiale delle manifestazioni estive. Dall’Amministrazione comunale sono arrivate le rassicurazioni richieste. Per quanto riguarda il litorale, gli interventi di pulizia e l’installazione delle pedane dovrebbero prendere il via dall’11 giugno 2026, con l’obiettivo di garantire una maggiore accessibilità delle spiagge, anche per le persone con disabilità e per le categorie più fragili. Sul fronte degli eventi, è stato comunicato che il programma estivo prenderà il via il 1° luglio e si concluderà il 30 settembre 2026, coprendo quindi l’intero periodo della stagione turistica. «Prendo atto delle risposte ricevute – ha dichiarato Puglisi – e resto in attesa che gli impegni assunti si traducano in fatti concreti e visibili già nei prossimi giorni. Scicli e le sue borgate non possono permettersi ritardi: decoro, pulizia, accessibilità e turismo sono priorità che i cittadini chiedono da tempo». Il consigliere comunale ha inoltre sottolineato come continuerà a monitorare l’attuazione degli interventi annunciati, affinché le promesse dell’Amministrazione trovino riscontro nella realtà e contribuiscano a migliorare l’accoglienza del territorio in vista dell’arrivo dei numerosi visitatori attesi durante l’estate.

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