Comiso. Il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto di gestione

Il Consiglio Comunale di Comiso ha approvato il Rendiconto di gestione 2025 in data 30 aprile, rispettando per la prima volta dopo decenni il termine previsto dalla normativa. L’annuncio del sindaco, Maria Rita Schembari, e l’assessore al bilancio, Antonello Paternò

“Si tratta di un passaggio particolarmente significativo: oltre al rispetto della scadenza, il documento evidenzia un disavanzo pari a 689.000 euro, il livello più basso registrato negli ultimi quindici anni – spiega il sindaco-. Un risultato che combina puntualità amministrativa e miglioramento degli equilibri finanziari, segnando un punto di svolta nella gestione dell’Ente. Inoltre, l’approvazione del rendiconto entro il 30 aprile rappresenta un fatto storico per il nostro Comune. Per la prima volta rispettiamo pienamente i tempi di legge, e lo facciamo con un dato altrettanto significativo: il disavanzo più basso degli ultimi quindici anni. È il segnale di un’amministrazione che sta lavorando con metodo, responsabilità e visione, mantenendo ordine nei conti e rafforzando la capacità di programmare il futuro della città».

«Il risultato raggiunto è il frutto di un lavoro tecnico e amministrativo costante: controllo della spesa, maggiore efficacia nella gestione delle entrate e monitoraggio continuo degli equilibri – aggiunge l’assessore Paternò-. L’approvazione nei termini non è solo un adempimento formale, ma uno strumento concreto che ci consente di operare con maggiore tempestività e di impostare con solidità le scelte di bilancio. Il dato del disavanzo, ai minimi degli ultimi quindici anni, conferma che la direzione intrapresa è corretta e va consolidata».

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