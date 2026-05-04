Caltagirone, atto infame nella notte: incendiato il Lounge Bar del Consigliere M5S Claudio Panarello

CALTAGIRONE, 04 Maggio 2026 – Un risveglio amaro per la comunità caltagironese. Poco prima delle 4 del mattino, un incendio di natura dolosa ha devastato l'”Atlantic City”, noto lounge bar di proprietà di Claudio Panarello, imprenditore locale e consigliere comunale in quota Movimento 5 Stelle.

Le fiamme hanno avvolto rapidamente i locali, distruggendo gran parte della struttura nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi. Sull’episodio, che ha i contorni di un vile attentato, stanno indagando i Carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica e a individuare i responsabili.

La notizia ha scosso profondamente il mondo politico e civile della città. Il sindaco di Caltagirone, Fabio Roccuzzo, è intervenuto immediatamente con parole di ferma condanna:

“È un atto di gravità inaudita, che colpisce una persona perbene e un imprenditore serio che da anni contribuisce al rilancio commerciale della nostra città. Esprimo a lui la più piena solidarietà personale e a nome di tutta Caltagirone. Garantisco che, d’intesa con le forze dell’ordine, non sarà lasciato nulla d’intentato per individuare i vili responsabili di questo gesto infame.”

Anche i vertici regionali del M5S hanno fatto sentire la propria voce. Nuccio Di Paola, coordinatore regionale del Movimento e vicepresidente dell’ARS, ha espresso vicinanza al collega: “Un fatto gravissimo. Siamo vicini ai consiglieri che ogni giorno fronteggiano l’illegalità. Lo Stato deve far sentire la sua presenza con uomini e mezzi adeguati. Un forte abbraccio a Claudio e ai cittadini onesti, che sono la stragrande maggioranza.”

Mentre i rilievi tecnici proseguono per accertare l’origine esatta del rogo, la città si interroga sul segnale inquietante lanciato da questo attentato. L’attacco a un rappresentante delle istituzioni impegnato nel tessuto produttivo rappresenta una ferita per l’intera legalità del territorio.

Claudio Panarello, descritto da tutti come un uomo di grande passione civica, riceve in queste ore messaggi di stima e incoraggiamento da ogni parte politica, segno di una città che non vuole piegarsi alla logica della violenza.

foto Franco Assenza

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