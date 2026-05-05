Centro Storico di Modica: l’Alternativa Socialista propone un coordinatore esterno per il Tavolo Tecnico

“Auspichiamo che questa nostra sollecitazione venga accolta dall’Amministrazione. Chiediamo un forte segnale di discontinuità rispetto al passato, specialmente sotto il profilo della promozione politica e dell’azione amministrativa, affinché la partecipazione diventi il pilastro di una nuova stagione per la città.”

garantire un piano di lavoro razionale e funzionale; salvaguardare l’autonomia di elaborazione del Tavolo; assicurare l’indipendenza del confronto rispetto alle dinamiche strettamente burocratiche o politiche dell’amministrazione.

Secondo il Comitato, la guida del Tavolo dovrebbe essere affidata a un componente che non ricopra alcun ruolo istituzionale all’interno dell’Ente Comune. Questa figura avrebbe il compito di

MODICA, 05 Maggio 2026 – Il Comitato politico “L’Alternativa Socialista Modica” esprime vivo apprezzamento per la recente costituzione del Tavolo Tecnico sul Centro Storico. L’organismo, che vede la partecipazione di associazioni di categoria, comitati civici, ordini professionali, giovani e rappresentanti delle comunità religiose, viene salutato come una svolta positiva per il metodo amministrativo della città.

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.