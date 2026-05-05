Centro Storico di Modica: l’Alternativa Socialista propone un coordinatore esterno per il Tavolo Tecnico

MODICA, 05 Maggio 2026 – Il Comitato politico “L’Alternativa Socialista Modica” esprime vivo apprezzamento per la recente costituzione del Tavolo Tecnico sul Centro Storico. L’organismo, che vede la partecipazione di associazioni di categoria, comitati civici, ordini professionali, giovani e rappresentanti delle comunità religiose, viene salutato come una svolta positiva per il metodo amministrativo della città.
“Si tratta di un passo importante” – si legge nella nota diffusa dal Comitato – “perché consente di dare una concreta sperimentazione ai principi di Democrazia Partecipata, coinvolgendo direttamente le forze vive del territorio nelle scelte che riguardano il cuore pulsante di Modica.”
Per garantire che questo nuovo strumento non resti una mera formalità ma diventi un motore di proposta efficace, l’Alternativa Socialista avanza un suggerimento operativo concreto: la nomina di un Coordinatore esterno.
Secondo il Comitato, la guida del Tavolo dovrebbe essere affidata a un componente che non ricopra alcun ruolo istituzionale all’interno dell’Ente Comune. Questa figura avrebbe il compito di
garantire un piano di lavoro razionale e funzionale; salvaguardare l’autonomia di elaborazione del Tavolo; assicurare l’indipendenza del confronto rispetto alle dinamiche strettamente burocratiche o politiche dell’amministrazione.
In chiusura, il portavoce Antonio Ruta rivolge un appello diretto a Palazzo San Domenico:
“Auspichiamo che questa nostra sollecitazione venga accolta dall’Amministrazione. Chiediamo un forte segnale di discontinuità rispetto al passato, specialmente sotto il profilo della promozione politica e dell’azione amministrativa, affinché la partecipazione diventi il pilastro di una nuova stagione per la città.”