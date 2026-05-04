Atletica, orgoglio modicano: Giorgio Adamo d’argento ai Campionati Europei Master sui 10 km

Catania, 04 maggio 2026 – Un risultato straordinario che arricchisce ulteriormente il già prestigioso palmarès di Giorgio Adamo. L’atleta modicano, 56 anni, ha conquistato la medaglia d’argento nei 10 km su strada agli European Masters Athletics Championships Non Stadia, gareggiando nella categoria SM55.

Una prestazione di altissimo livello, impreziosita dal tempo finale di 34’53”, che conferma ancora una volta il valore di un atleta che non ha bisogno di presentazioni. Un risultato tutt’altro che scontato, soprattutto alla luce di un periodo recente segnato da alcuni problemi fisici che lo hanno costretto a ridurre gli allenamenti.

Eppure, con determinazione e grande forza di volontà, Adamo è riuscito a farsi trovare pronto proprio nell’appuntamento più importante. Un obiettivo a cui teneva particolarmente, anche per il valore simbolico della manifestazione: l’edizione 2026 degli Europei Masters Non Stadia si è infatti svolta a Catania, rendendo ancora più forte il desiderio dell’atleta modicano di essere presente e protagonista.

Negli ultimi anni Giorgio ha scelto di rimettersi in gioco, tornando ad allenarsi con continuità anche grazie alla spinta e al sostegno dei figli Marco e Simone. Un ritorno che ha subito dato i suoi frutti, riportandolo ai vertici dell’atletica master europea.

Nel suo percorso sportivo, Adamo è attualmente seguito dal prof. Salvo Pisana, figura chiave nella preparazione e nella gestione atletica, mentre agli inizi della sua carriera era stato scoperto da Sasà Giannone, che ne aveva intuito fin da subito le grandi potenzialità.

La soddisfazione per il risultato individuale si accompagna a quella collettiva: grazie anche alla prestazione di Adamo, il Team Italia ha conquistato la medaglia d’oro a squadre, salendo sul gradino più alto del podio e confermando l’eccellenza del movimento azzurro.

Un successo che è motivo di orgoglio per Modica e per tutta la Sicilia, e che testimonia come passione, esperienza e determinazione possano continuare a fare la differenza, a qualsiasi età.

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