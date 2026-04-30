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Il Comune di Modica rafforza le attività di sensibilizzazione ambientale nelle scuole su impulso dell’Assessore Cannizzaro

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Modica, 30 aprile 2026 – Il Comune di Modica prosegue e rafforza il proprio impegno nel campo dell’educazione ambientale, avviando per tutto il 2026 una nuova fase di sensibilizzazione rivolta agli studenti delle scuole del territorio, fortemente voluta dall’Assessore all’Ambiente Samuele Cannizzaro. L’iniziativa, promossa nell’ambito delle attività dell’Ufficio Ecologia e Transizione Ecologica, si svolge con la collaborazione dell’associazione Plastic Free e ha l’obiettivo di avvicinare bambini e ragazzi ai temi della tutela dell’ambiente, della riduzione dei rifiuti, del corretto conferimento, della lotta all’abbandono dei rifiuti, della salvaguardia del mare, delle spiagge e degli ecosistemi naturali. Il percorso si inserisce in una visione più ampia portata avanti dall’Amministrazione comunale e dall’Assessore, che hanno individuato nell’educazione delle nuove generazioni uno strumento fondamentale per promuovere comportamenti sostenibili e responsabili. L’iniziativa si aggiunge infatti al progetto Eco-Schools, già attivo nelle scuole cittadine, che coinvolge gli istituti in un percorso strutturato di crescita ambientale e responsabilità civica. Attraverso incontri, momenti formativi e attività di sensibilizzazione, l’Amministrazione consolida il ruolo della scuola come luogo centrale per costruire una nuova cultura ambientale, capace di incidere concretamente sui comportamenti individuali e collettivi. «Investire sull’educazione ambientale – ha sottolineato l’assessore Cannizzaro – significa investire sul futuro della città. Questa iniziativa, fortemente voluta, rappresenta un passo importante per coinvolgere i più giovani e, attraverso loro, le famiglie e l’intera comunità. Modica continua a crescere come una città attenta, consapevole e responsabile verso l’ambiente». Con questa programmazione – ha detto il Sindaco-  il Comune di Modica conferma la volontà di rendere l’educazione ambientale una presenza costante nelle scuole, trasformando la sensibilizzazione in un percorso continuativo e condiviso durante tutto l’anno 2026.

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