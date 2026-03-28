  • 28 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 28 Marzo 2026 -
Ispica | Politica regionale

La Vardera su Ispica: “Dopo Agrigento, anche qui aria progressista ha scelto nostro candidato”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Palermo/Ispica, 28 Marzo 2026 – “Il campo largo continua ad essere unito e compatto per queste amministrative e non posso che essere soddisfatto che, dopo Agrigento, anche ad Ispica il candidato sindaco è un nostro uomo, Serafino Arena”. Lo dice il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera.
“Dobbiamo lavorare uniti e l’obiettivo è andare veloci e spediti verso la vittoria. Serafino è la persona giusta per amministrare un centro come Ispica, comunità che deve tornare ad essere centrale quando si parla del ragusano. Stiamo continuando a dimostrare che sappiamo giocare di squadra, mettendo la credibilità al primo posto proprio per arrivare, tra qualche mese o fra un anno ad una Sicilia unità e compatta. Io sto continuando il mio giro da candidato presidente e presto sarà anche a Ispica per sostenere in prima linea Serafino”.

© Riproduzione riservata
595631

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube