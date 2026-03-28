La Vardera su Ispica: “Dopo Agrigento, anche qui aria progressista ha scelto nostro candidato”

Palermo/Ispica, 28 Marzo 2026 – “Il campo largo continua ad essere unito e compatto per queste amministrative e non posso che essere soddisfatto che, dopo Agrigento, anche ad Ispica il candidato sindaco è un nostro uomo, Serafino Arena”. Lo dice il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera.

“Dobbiamo lavorare uniti e l’obiettivo è andare veloci e spediti verso la vittoria. Serafino è la persona giusta per amministrare un centro come Ispica, comunità che deve tornare ad essere centrale quando si parla del ragusano. Stiamo continuando a dimostrare che sappiamo giocare di squadra, mettendo la credibilità al primo posto proprio per arrivare, tra qualche mese o fra un anno ad una Sicilia unità e compatta. Io sto continuando il mio giro da candidato presidente e presto sarà anche a Ispica per sostenere in prima linea Serafino”.

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