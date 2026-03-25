Intelligenza artificiale e ottimizzazione fiscale. A Ragusa incontro a cura dell’Ordine dei Dottori Commercialisti

Ragusa, 25 marzo 2026 – Si tiene domani, giovedì 26 marzo, nella sede dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa in via Nino Martoglio, l’incontro formativo dal titolo “Ottimizzazione fiscale AI”, una giornata interamente dedicata all’approfondimento degli strumenti di intelligenza artificiale applicati alla gestione e all’ottimizzazione delle posizioni fiscali.

L’appuntamento, articolato in due sessioni (10–13 e 14–18), rientra nel percorso di formazione continua promosso dall’Ordine e vedrà la partecipazione del docente Simone Brancozzi, responsabile scientifico di AI Commercialista srl e docente presso la Liuc Business School. Nel corso della giornata saranno illustrati casi pratici, strumenti operativi e applicazioni replicabili per ottimizzare in modo legittimo e trasparente le posizioni fiscali, con un focus sui principali istituti tributari: holding, prestazioni accessorie, licensing, welfare, Tfm, rimborsi chilometrici, polizze unit linked, compensi per fideiussioni e altri strumenti normativi. È inoltre prevista una demo live dell’Ottimizzatore fiscale AI.

Il presidente dell’Ordine, Michelangelo Aurnia, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: «L’intelligenza artificiale sta trasformando profondamente il nostro lavoro, e come professionisti abbiamo il dovere di comprenderne le potenzialità e i limiti. Questo incontro nasce proprio dall’esigenza di offrire ai colleghi strumenti concreti, aggiornati e pienamente conformi alla normativa, affinché possano accompagnare imprese e contribuenti in un contesto in continua evoluzione. La formazione continua non è solo un obbligo, ma un investimento sulla qualità della professione». Aurnia aggiunge: «L’obiettivo è fornire competenze operative immediatamente spendibili, mostrando come l’AI possa supportare il commercialista nelle attività di analisi, pianificazione e ottimizzazione fiscale, sempre nel rispetto della trasparenza e della legalità».

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