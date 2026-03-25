Operazione “Drug Parking”: smantellato traffico di droga tra Comiso e Vittoria, 10 arresti

RAGUSA, 25 Marzo 2026 – Un colpo durissimo al narcotraffico nel territorio ibleo. Dalle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato di Ragusa sta dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) etnea.

L’indagine, convenzionalmente denominata “Drug Parking”, ha preso il via nel dicembre 2023. Al centro dell’inchiesta un’organizzazione criminale ben strutturata, gravemente indiziata di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il gruppo operava con particolare capillarità tra i comuni di Comiso e Vittoria, gestendo un fiorente mercato di cocaina e marijuana.

Un business da 2 milioni di euro

I numeri emersi dall’attività investigativa delineano un quadro allarmante. Il giro d’affari stimato per il sodalizio criminale si aggira intorno ai 2 milioni di euro, confermando l’elevata redditività delle piazze di spaccio smantellate dagli inquirenti.

Sono 10 i soggetti destinatari della misura restrittiva in carcere. Le indagini hanno permesso di ricostruire i ruoli e le responsabilità dei singoli associati, permettendo alla Polizia di intervenire prima che il sodalizio potesse radicarsi ulteriormente nel tessuto sociale della provincia.

Le operazioni di polizia sono ancora in corso e ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime ore durante la conferenza stampa ufficiale degli organi inquirenti.

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