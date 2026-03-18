Assegnati contributi alle Consulte Giovanile e Femminile di Giarratana per l’anno 2026

Giarratana, 18 marzo 2026 – Con D.R.S. n. 834 del 17 marzo 2026, la Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha disposto l’erogazione di un contributo straordinario a favore delle Consulte, sulla base delle domande presentate dai Comuni nei termini previsti dal bando.

Il Comune di Giarratana è tra i pochi ad aver ottenuto il doppio finanziamento per entrambe le iniziative delle Consulte.

Le somme ricevute sono per la

Consulta Femminile

€ 5.410,00 per il progetto “Attività per le donne 2026” e

per la Consulta Giovanile

€ 5.000,00 per il progetto “Eventi estivi, natalizi, cineforum e promozione della cultura della donazione del sangue”.

Le attività si svolgeranno nel corso del 2026, come previsto dai progetti approvati.

Questo è un importante risultato che premia la progettualità del territorio e sostiene iniziative sociali e culturali senza gravare sul bilancio comunale.

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