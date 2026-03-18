  • 18 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 18 Marzo 2026 -
giarratana | Politica

Assegnati contributi alle Consulte Giovanile e Femminile di Giarratana per l’anno 2026

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Giarratana, 18 marzo 2026 – Con D.R.S. n. 834 del 17 marzo 2026, la Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha disposto l’erogazione di un contributo straordinario a favore delle Consulte, sulla base delle domande presentate dai Comuni nei termini previsti dal bando.
Il Comune di Giarratana è tra i pochi ad aver ottenuto il doppio finanziamento per entrambe le iniziative delle Consulte.
Le somme ricevute sono per la
Consulta Femminile
€ 5.410,00 per il progetto “Attività per le donne 2026” e
per la Consulta Giovanile
€ 5.000,00 per il progetto “Eventi estivi, natalizi, cineforum e promozione della cultura della donazione del sangue”.
Le attività si svolgeranno nel corso del 2026, come previsto dai progetti approvati.
Questo è un importante risultato che premia la progettualità del territorio e sostiene iniziative sociali e culturali senza gravare sul bilancio comunale.

© Riproduzione riservata
594606

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube