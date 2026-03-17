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Comiso | Cronaca | News in primo piano

Comiso, perseguitò la ex per otto anni: arrestato un 68enne. Il mio editoriale sulla piaga degli atti persecutori

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COMISO, 17 Marzo 2026 – La giustizia arriva, a volte con i tempi lunghi della procedura, ma arriva. La Polizia di Stato di Comiso ha notificato in queste ore un “Ordine di Esecuzione per Espiazione pena” nei confronti di un uomo di 68 anni, residente in città, chiamato ora a rispondere definitivamente delle proprie azioni.

I fatti che hanno portato a questo provvedimento, emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Catania, affondano le radici in un arco temporale lunghissimo: dal 2011 al 2019. Per otto anni, quest’uomo si è reso responsabile di atti persecutori nei confronti di una donna con la quale aveva avuto una relazione sentimentale. Otto anni di ansie, paure e vessazioni che oggi trovano una sanzione definitiva.

Gli investigatori del Commissariato di P.S. di Comiso, dopo averlo rintracciato, lo hanno sottoposto al regime di detenzione domiciliare, dove dovrà scontare la pena di un anno e tre mesi di reclusione.

 

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