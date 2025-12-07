Aveva rubato in un negozio e deteneva droga. Arrestato uno sciclitano

SCICLI, 07 Dicembre 2025 (RG) – I Carabinieri della Tenenza di Scicli hanno eseguito un ordine di custodia cautelare, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, arrestando un 44enne del posto. L’uomo è stato condotto presso il carcere di Ragusa.

Il 44enne, che era già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, è risultato essere gravemente indiziato di aver commesso due gravi reati: la detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e un furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale di Scicli.

I servizi disposti dal Comando Provinciale di Ragusa, finalizzati al contrasto del traffico di droga, hanno portato i militari della Tenenza di Scicli a effettuare un controllo presso l’abitazione dell’uomo. Qui, è stato trovato in possesso di una quantità di cocaina ritenuta destinata all’attività di spaccio.

Oltre alla droga, a carico del 44enne sono emersi, a seguito di precedenti indagini condotte dai Carabinieri, indizi di colpevolezza riguardanti il furto di un borsello contenente ben 8.000 euro in contanti, sottratto al titolare di un negozio sciclitano.

L’uomo stava già scontando, con la misura dell’affidamento in prova, una pena definitiva per aver commesso in passato reati in materia di armi.

La recente detenzione di stupefacente e le risultanze investigative relative al furto di denaro hanno aggravato la sua posizione. L’Autorità Giudiziaria, su impulso dell’operato dei Carabinieri, ha pertanto sospeso cautelativamente la misura alternativa e ha disposto l’immediato accompagnamento dell’uomo in carcere.

