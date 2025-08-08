Modica potenzia il trasporto pubblico per la Summer Fest

Grazie a un contributo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, l’Amministrazione di Modica ha aggiunto due nuove corse giornaliere sulla linea Modica–Marina di Modica, attive fino al 31 agosto. La prima parte da Modica alle 20:00, per permettere a residenti e turisti di raggiungere comodamente gli eventi serali del Modica Summer Fest senza usare l’auto privata. La seconda, alle 3:00 di notte da Marina di Modica, garantisce un rientro sicuro dopo le serate estive. Il Sindaco Maria Monisteri sottolinea come l’iniziativa favorisca mobilità sostenibile e sicurezza, mentre l’Assessore alla Mobilità Antonio Drago evidenzia il valore strategico della tratta per turismo e comunità. L’Assessore alle Politiche Giovanili Samuele Cannizzaro la considera un gesto concreto per la sicurezza dei giovani, la ‘corsa di rientro’ delle 3 di notte da Marina di Modica, è il segnale forte e tangibile di come la nostra Amministrazione sia vicina alle ragazze e ai ragazzi, ascolti le loro esigenze e metta in campo soluzioni concrete per il loro benessere. La sicurezza stradale parte anche da scelte come questa. L’Assessore al Turismo Tino Antoci la vede come un passo in più per rafforzare l’immagine di Modica come città turistica di qualità.

