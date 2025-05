Modica Calcio. Tutto pronto per il ritorno contro l’Elettra Marconia

Modica – Ritorno delle Semifinali Nazionali dei playoff per il Modica Calcio che al “Vincenzo Barone” è chiamato a mantenere il vantaggio ottenuto contro l’Elettra Marconia in quel di Pisticci con la gara finita 2-0 grazie ai gol di Cacciola e Arquin.

La squadra è scesa in campo durante tutta la settimana per preparare al meglio la sfida che richiederà più energie mentali che fisiche, contro una formazione che è ben messa in campo e che non avrà nulla da perdere. Domenica, a partire dalle 16:00, sarà importante tenere il controllo del gioco e gestire la gara e le energie per quelli che potranno essere gli ultimi impegni stagionali.

L’Elettra Marconia in questa stagione ha dimostrato di non subire il peso della trasferta, con un campionato che ha visto la formazione allenata da Viola raccogliere tanti punti lontano da casa quanti nel proprio stadio. Un elemento che dimostra quanto questa formazione, arrivata terza in campionato, abbia esaltato il proprio valore con sole cinque lunghezze di distanza dalla prima.

Ferrara potrà contare su un gruppo numeroso che ha visto tutte le sue componenti allenarsi, fatta eccezione per Mollica, con uomini che hanno dimostrato determinazione e concentrazione durante tutta la settimana. Lo stesso sarà certamente sugli spalti, con tutta la città pronta a sostenere questi ragazzi che lavorano per portare in alto il nome di Modica.

Ecco i convocati per la sfida di Domenica 1 Giugno contro l’Elettra Marconia, in scena al “Vincenzo Barone” dalle 16:00

Portieri: La Licata, Pontet

Difensori: Cappello, Denaro, Fragapane, Mallia, Messina, Triolo, Rossi.

Centrocampisti: Aldair Neto, Francofonte, Incatasciato, Kondila, Palmisano, Schembari.

Attaccanti: Arquin, Cacciola, Handzic, Idoyaga, Montanaro, Viegas.

