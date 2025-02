Cerimonia investitura 2025 durante settimana di preghiera Unita’ dei Cristiani

Nella Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani, che dal 1968 si celebra nel periodo dal 19 al 25 gennaio in tutta Europa, hanno avuto luogo presso il Gran Baliato di Sicilia i solenni riti per l’investitura dei nuovi membri dell’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme, ai quali ha partecipato pure il Gran Priore di Slovacchia Chev. Capt. Mgr. Ing. Stanislav Holák, PhD, GCLJ-J.

.Oltre a due membri laici (un medico ed un avvocato) sono stati ammessi due nuovi ecclesiastici: il Molto Reverendo David Hamid, Vescovo Suffraganeo emerito della diocesi anglicana di Gibilterra in Europa e responsabile per l’Italia, Gran Maestro dell’Ordine di San Davide del Galles (succeduto al Vescovo Douglas Geoffrey Rowell), un ordine cavalleresco ecumenico anglicano fondato nel 2007 presso la chiesa anglicana di Napoli ed ora con sede presso la Chiesa anglicana di Ognissanti in Roma, ed il Reverendo Pastore Vincenzo Paolo Caputo Bottari, Presidente emerito delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno di Sicilia.

La veglia solenne ha avuto luogo il 25 gennaio 2025 presso l’Abbazia di San Martino delle Scale ed è stata presieduta dall’Abbate di San Martino il Molto Reverendo Dom Vittorio Rizzone, ECLJ, cappellano del Gran Baliato di Sicilia, alla presenza del Gran Priore Ecclesiastico dell’Ordine di San Lazzaro S.E. Rev. Mons. Michele Pennisi, GCLJ, mentre le omelie sono state tenute, oltre che dall’Abbate, dal Vescovo David Hamid e dal Pastore Reverendo Vincenzo Paolo Caputo Bottari.

Domenica 26 gennaio 2025, poi, presso la Chiesa Capitolare del Sacro Cuore è stato celebrato il solenne pontificale presieduto dal Cappellano Maggiore del Gran Baliato l’arcivescovo di Monreale Gualtiero Isacchi, ECLJ, e concelebrato dal Gran Priore Ecclesiastico dell’Ordine di San Lazzaro arcivescovo Michele Pennisi, GCLJ e dall’Abbate Dom Vittorio Rizzone, ECLJ, assistiti dal Diacono Dionisio Catarinicchia, AChLJ.

La cerimonia di investitura è stata accompagnata, come di consueto, dal Coro Santa Cecilia di Agrigento, diretta dal Maestro Emanuele Di Bella, Compagno di merito dell’Ordine. Alla fine della cerimonia hanno avuto luogo la benedizione da parte del Vescovo David Hamid, di un quadro del ‘700 di Carlo I Stuart, Re e Martire, venerato come santo dalla Chiesa anglicana e la consegna dei diplomi di ammissione nel Venerando capitolo dei Cavalieri di San Lazzaro in Monreale del Gran Priore di Slovacchia Chev. Capt. Mgr. Ing. Stanislav Holák, PhD, GCLJ-J e nell’Accademia Lazzarita San Luigi IX Re di Francia.