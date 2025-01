Concerto di Joseph Lu, al Teatro Garibaldi. Il pianista dei sogni

Modica: “L’attesa è finita” ha recentemente dichiarato sui suoi profili social “Il pianista dei sogni” Joseph Lu. Infatti, il 28 marzo prossimo, al Teatro Garibaldi di Modica, si terrà il primo appuntamento del suo tour nazionale e internazionale, che partirà, dalla Sicilia, sua terra natale. “Il cielo si può toccare, basta saper sognare” – afferma Joseph, ponendo in luce la spiccata natura metafisica della sua arte. Sogno e realtà sono la stessa cosa e si susseguono costantemente nella vita di ognuno di noi. La musica costituisce il momento per eccellenza in cui si sogna. Il suo modo di suonare consente di entrare in relazione con l’artista, di connettersi con le sue emozioni attraverso le vibrazioni cui riesce a creare, poiché, ritiene, essere espressioni oniriche, i cui colori si alternano seguendo il ritmo di un tempo impercettibile. Insomma, un connubio fra musica e immagini, un viaggio che sicuramente riuscirà a trascinare chi parteciperà in una dimensione onirica, dentro un viaggio proteso tra interiorità e universalità. Il sogno e la sua profondità saranno il leit motiv del concerto, che si prefigge l’intento di invitare il pubblico a vivere l’esperienza onirica attraverso le melodie dei brani che saranno eseguiti dal pianista dei sogni. Le opere dell’artista siciliano saranno eseguite con nuovi arrangiamenti, grazie alla presenza di musicisti di grande rilievo, i quali supporteranno il compositore in questa prima apparizione del 2025. Il pianista, Lu, è conosciuto anche per l’impegno a favore delle problematiche di natura umana e sociale. Infatti, con la sua musica riesce a trasmettere dei messaggi, in ambiti molto diversi e molto lontani, che poi, si trasformano in messaggi universali. Ne è testimonianza, l’esecuzione del brano musicale “Power of love” che tratta il tema dell’autismo. Saranno diversi i brani eseguiti, mediante i quali si potranno vivere momenti di grande trasporto che condurranno nel viaggio dentro le emozioni scaturenti dai sogni. La direzione artistica del primo concerto è affidata al famoso maestro Vince Tempera.

E’ già iniziata la prevendita dei biglietti sul portale ciaotickets. o direttamente al Teatro Garibaldi di Modica.

