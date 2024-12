Domenica la Premiazione del concorso “un poster per la Pace” a Modica

Domani, domenica 15 dicembre, presso la Domus S.Petri, si svolgerà la premiazione dei partecipanti al concorso internazionale “Un poster per la pace”, patrocinato dal Lions Club Modica. L’evento avrà inizio alle ore 18:30 e rappresenta un’importante opportunità per vedere la creatività e l’impegno dei ragazzi tra 11 e 13 anni che frequentano le scuole medie di Modica, Ispica e Pozzallo. Con il tema “Pace senza limiti”, l’edizione 2024 ha visto la partecipazione di circa 400 studenti, i quali si sono dedicati alla realizzazione di opere artistiche che esprimono il loro concetto di pace. Il concorso è un’occasione per incoraggiare i giovani a riflettere sui valori della pace e della solidarietà, utilizzando l’arte come potente mezzo di comunicazione. Gli istituti comprensivi coinvolti nell’iniziativa includono: “Carlo Amore – Piano Gesù”, “Giacomo Albo”, “Raffaele Poidomani”, “S. Marta Ciaceri” di Modica, “Antonio Amore” e Giuseppe Rogasi di Pozzallo, oltre a “Padre Pio da Pietrelcina” di Ispica. La collaborazione tra queste scuole ha contribuito a creare un contesto di partecipazione e scambio culturale, rendendo l’iniziativa ancor più significativa. Durante la cerimonia di premiazione, ci saranno due novità per l’edizione 2024 che promettono di rendere l’evento memorabile. Il primo è un collegamento in diretta con Gerusalemme, dove Fra Paolo Messina, membro dei Frati Minori Cappuccini di Sicilia, condividerà il suo messaggio di pace e unione. La seconda novità riguarda la presentazione delle opere vincitrici, che saranno successivamente proposte come “street art” per abbellire le cabine elettriche e i palazzi pubblici nella nostra comunità, trasformando così l’ambiente urbano in un manifesto di pace e solidarietà.

L’evento di premiazione sarà aperto al pubblico e si aspetta una partecipazione attiva di genitori, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni locali. La cerimonia non solo celebrerà i risultati dei partecipanti, ma sarà anche un momento di riflessione collettiva su come la pace possa essere promossa nella vita quotidiana.

