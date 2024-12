Comiso. Manifestazione Lions per la solidarietà

Dal teatro Naselli di Comiso ieri sera il violino magico di Daniele Ricca si è esibito per la solidarietà. Uno spettacolo fortemente voluto dalla Presidente di zona 22 dei Lions in collaborazione con i Presidenti dei club di Vittoria, Comiso e Monti Iblei. Presenti numerosi lions, in particolare di Comiso e Vittoria, e non con in primis il Presidente dell’8 circoscrizione, Adriano De Nicola. Il bravissimo violinista Ricca ha intrattenuto gli intervenuti per ben un’ora e trenta eseguendo brani famosi. Una serata di solidarietà ben riuscita.

