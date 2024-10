Mario Incudine nuovo direttore artistico del Teatro Vittoria Colonna

Il presidente sezionale Confcommercio Vittoria si congratula con l’artista siciliano Mario Incudine per l’incarico ricevuto dal Comune in ordine alla direzione artistica del Teatro Vittoria Colonna. “E’ un riconoscimento al suo talento e alla sua capacità di raccontare e valorizzare la cultura siciliana in forme innovative e coinvolgenti – afferma Lenzo – unendo elementi di tradizione culturale e modernità. Sotto la sua guida, il teatro è chiamato a diventare un punto di riferimento non solo per la città, ma per l’intera provincia, per l’intera regione, attraendo un pubblico diversificato e favorendone la crescita economica e culturale. Siamo certi che la sua direzione artistica offrirà occasioni di collaborazione con realtà culturali, associazioni e artisti locali, nazionali e internazionali, assecondando lo sviluppo di progetti che coinvolgano tutta la comunità, rafforzando l’identità del nostro territorio”. “Stiamo parlando di quella rigenerazione urbana che caratterizza da tempo l’azione della nostra associazione di categoria – continua Lenzo – e una presenza del genere può fungere da attrattore nei termini in cui ci si aspetta, incrementando il numero di presenze e di visitatori e di conseguenza animando la nostra città per il meglio. Tra l’altro, c’è già stato modo di collaborare con Mario Incudine per progetti riguardanti la sfera scolastica e ne conosciamo appieno la grande capacità di coinvolgimento. Siamo certi che saprà fornire un valore aggiunto alla tanto agognata crescita della nostra città”.

