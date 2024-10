Modica CleanUp: ‘Puliamo il Mondo’- Puliamo la nostra Città

Prosegue l’impegno dell’assessorato all’ecologia per l’ambiente e il lavoro di condivisione e di sensibilizzazione con iniziative utili e concrete. Sabato prossimo, 5 ottobre, dalle 16.00 alle 18.00, – ha detto l’Assessore Samuele Cannizzaro, ci sarà il ‘Clean Up’ nell’ambito dell’iniziativa ‘Puliamo il Mondo’ di Legambiente. ‘Puliamo la nostra Città’ è il nome che abbiamo voluto dare alla nostra iniziativa che si svolgerà in contrada Serrapero vicino ristorante le ‘3 Querce’. Il nostro assessorato – ha detto Samuele Cannizzaro – ha promosso l’intervento in collaborazione con Plastic Free, LegAmbiente Modica e Ufficio Ecologia del comune di Modica.

