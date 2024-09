Dalla Coppa Sant’Agata alla Coppa Diddi. La Naturosa Bike in auge

Dalla coppa Sant’Agata alla Coppa Diddi. La Naturosa Bike & Co. Ragusa in giro per l’Italia. Per riuscire a mettersi in evidenza. Venerdì scorso, i juniores del sodalizio caro al presidente Giuseppe Nascondiglio si sono proposti nella gara di Belvedere, con Samuele Basile, Luciano Marino e Flavio Schembari. Basile, a causa di un piccolo problema meccanico, si è dovuto accontentare del terzo posto mentre Schembari si è piazzato quinto. Costretto al ritiro, invece, Marino dopo una caduta. Allievi in bella evidenza, al contrario, in Toscana con Corrado Spataro, Salvatore Caruso e Angelo Brugaletta che hanno dimostrato, ancora una volta, quello di cui sono capaci. Il tutto alla presenza del direttore sportivo Giampiero Pitino, presente in ogni competizione. Spataro è riuscito a concludere la prova, dopo una prestazione impegnativa. Gli altri due atleti iblei, purtroppo, sono stati costretti al ritiro. A Mineo, invece, nella nona prova di Coppa Sicilia, sono saliti tutti sul podio i ciclisti Lorenzo Gualato, Paolo Alì e Leonardo Firullo che hanno messo in evidenza le proprie peculiarità. “E’ stato un altro fine settimana ricco di soddisfazioni per il nostro gruppo – spiega il presidente Nascondiglio – che si fa onore in ogni competizione a cui partecipa. Davvero bravi e tenaci i nostri ragazzi. Grazie ai nostri partner e ai genitori che sostengono i propri figli in ogni circostanza. E devo dire che questo li aiuta molto, il fatto di sentire attorno il calore della propria famiglia”.

