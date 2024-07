Modica. Lavori palestra Cannizzara continuano senza sosta

I lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della palestra comunale del plesso Cannizzara verranno svolti durante l’anno scolastico prossimo anche con le lezioni in corso visto che non ne pregiudicano la fruibilità. Lo assicura il vicepresidente del Consiglio Comunale di Modica, Giovanni Alecci, che oggi ha incontrato il Sindaco ed il Vice Sindaco per avere rassicurazioni in merito. “Nei giorni scorsi – dichiara Alecci appartenente al gruppo della DC – ho incontrato diversi genitori di alunni che frequentano il plesso Cannizzara che mi hanno esternato la loro preoccupazione per lo stato della palestra. Uno stato che ho potuto constatare con i miei occhi durante un apposito sopralluogo effettuato recentemente. Per questo ho voluto incontrare il Sindaco ed il vicesindaco Belluardo che comunque erano già a conoscenza dello stato delle cose. Entrambi mi hanno garantito che tali interventi, risolutivi ai fini della piena fruibilità della struttura, saranno volti nel mese di settembre, ovvero. Mi sento pertanto di poter tranquillizzare tutti i genitori garantendo la mia attenzione fino a quando il problema non sarà risolto”.

