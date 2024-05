Fondi FSC 21-27: le opere da realizzare in Provincia di Ragusa

Centinaia di milioni arriveranno a breve in provincia di Ragusa per la realizzazione di una serie di opere di fondamentale importanza per i territori interessati. I fondi, provenienti dall’FSC 2021-2027, verranno impiegati in vari settori con prevalenza delle infrastrutture ma anche energia, imprese e ambiente ne gioveranno. Inoltre altre opportunità arriveranno a breve con i bandi in pubblicazione. Ad annunciarlo è l’Onorevole Ignazio Abbate che nel dettaglio spiega le finalità e la spartizione delle risorse tra i vari comuni iblei. “Tutti i Comuni della provincia di Ragusa si sono visti premiare con la concessione degli aiuti economici – commenta l’esponente della DC – che apporteranno migliorie alle infrastrutture e aiuti concreti a comparti quali il turismo, la prevenzione idrogeologica, la salvaguardia ambientale. A Ragusa 2 milioni e 700 mila euro per il restauro dell’ex cinema Marino e la manutenzione dell’aerea del Foro Boario per la Fiera Agricola del Mediterraneo. A Modica circa 30 milioni di euro per mitigazione del rischio idrogeologico, realizzazione della nuova circonvallazione Bugilfezza – S.Giovanni al Prato, impianti fotovoltaici di illuminazione pubblica, restauro di parte della Chiesa di S.Giorgio. A Scicli 19 milioni di euro per adeguamento sismico dell’Istituto Lipparini, la valorizzazione turistica delle grotte di Chiafura, la manutenzione di alcune strade extraurbane. Poco meno di 10 milioni di euro a S.Croce Camerina per la valorizzazione del parco archeologico di Camarina ed il ripascimento delle spiagge di Caucana, Casuzze e Punta Secca. Circa 4 milioni per la città di Ispica per il rifacimento del ponte in c.da Cozzo Munì, la costruzione di un asilo nido nel plesso scolastico di S.Antonio e la messa in sicurezza della SP 49 Ispica – Pachino. Quasi 16 milioni andranno ad Acate e serviranno per la ricostruzione della spiaggia compresa tra la foce del fiume Acate – Dirillo e Punta Zafaglione ed i lavori di efficientamento dell’impianto irriguo Valle dell’Acate. A Chiaramonte 3 milioni e 700 mila euro per la messa in sicurezza della strada Chiaramonte – Comiso nel tratto del comune chiaramontano. Tre milioni ai comuni di Monterosso Almo e Giarratana per la messa in sicurezza della strada Pantano – Gerardo. A Comiso vanno ben 67 milioni di euro ma di questi, circa 40, serviranno per alcuni lavori presso l’Aeroporto, dunque al servizio dell’intera comunità. Per la Città di Comiso invece, i restanti 27 serviranno per la sistemazione della strada provinciale Comiso – Chiaramonte nel tratto casmeneo e il potenziamento del collegamento stradale tra la SS115 e lo scalo Pio La Torre. A Vittoria circa 40 milioni per il completamento della rete fognaria di Scoglitti, l’adeguamento dell’impianto di depurazione di Vittoria, la sistemazione di alcune strade extraurbane e la realizzazione di alcune rotatorie in luogo di incroci pericolosi. A Pozzallo, infine, 1 milione e 170 mila euro per la messa in sicurezza urgente della Ispica- Pozzallo e della Pozzallo – Sampieri. Ringraziamo il Presidente Schifani che ha evocato a sé la delega della programmazione e i vari assessori competenti per la sensibilità dimostrata nella scelta delle opere di attenzionare i nostri”.

