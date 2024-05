Lite tra giovani a Ragusa, uno finisce accoltellato

Finisce con un accoltellamento una lite tra alcuni giovani. È accaduto in via Vittorio Emanuele Orlando a Ragusa nelle adiacenze della scuola Francesco Crispi, vicino al liceo classico “Marsala”. Dopo una colluttazione, uno dei giovani ha tirato fuori dalla tasca un coltello, ferendone uno con il quale è avvenuta la lite. Sul posto i soccorsi del 118, che hanno provveduto a trasferire il giovane ferito all’ospedale Giovanni Paolo II, non è in pericolo di vita. Sulla vicenda stanno indagando le forze dell’ordine.

